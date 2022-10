San Benedetto del Tronto, disperso mentre raccoglie funghi e castagne: ricerche in corso

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Sono in corso da parte dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno le ricerche di un giovane escursionista di 27 anni disperso, da qualche ora (12 ottobre), sui Monti Sibillini nei pressi di Arquata del Tronto.

Utilizzati anche i droni

Il ragazzo, secondo quanto raccolto si era recato in montagna per raccogliere funghi e castagne. Nelle ricerche i VVF stanno utilizzando anche i droni per cercare di visionare anche le zone più impervie.