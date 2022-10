SAN BENEDETTO - Partirà dopo la festa del Patrono il nuovo step di pulizia della città. Operazione decoro che non riguarderà solo la nettezza della città ma soprattutto il giro di vite verso le biciclette abbandonate e questa volta riguarderà la zona di viale De Gasperi, la zona nord e Porto d’Ascoli.



Il metodo



Il Comune intende portare avanti il percorso di “liberazione” delle strade dalle biciclette abbandonate. La stessa operazione messa in atto nella zona della statale a Porto d’Ascoli nei pressi del Bar Marzonetti con tanto di volantini che hanno preceduto la rimozione delle due ruote. Nel frattempo ben 20 posti bici nuovi sono stati installati in viale De Gasperi nei pressi del liceo scientifico Rosetti. Quanto realizzato dall’amministrazione comunale attraverso l’ufficio lavori pubblici e decoro. «Riguardo alla sistemazione delle biciclette – spiega il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Tonino Capriotti - stiamo continuando ciò che abbiamo già fatto all’incrocio della SS 16 con la Salaria ed in via Moretti. Lo abbiamo detto sin dall’inizio del mandato e proseguiremo nel resto della città». L’iter prevede la realizzazione degli spazi per le biciclette, il posizionamento delle rastrelliere e l’avviso a chi le lascia in prossimità affinché siano utilizzate. Una vera e propria battaglia al degrado che passa anche attraverso le due ruote abbandonate e legate ai pali. Prosegue quindi l’opera di decoro urbano che rappresenta una delle priorità dell’amministrazione e una delle richieste più sentite dai cittadini. Si partirà il prossimo 17 ottobre e questa volta l’intervento riguarderà il secondo tratto di viale De Gasperi verso sud, Porto d’Ascoli e l’area nord tra via Roma e via Ferri. Quindi si procederà alla pulizia delle strade partendo dallo spazzamento anche con mezzi meccanici e lo svuotamento dei cestini, si procederà alla pulizia della rete fognaria, controllo delle lampade e la pulizia di corpi illuminanti e pali, controllo della segnaletica orizzontale e verticale e delle buche, pulizia delle caditoie, delle panchine, la sistemazione di cestini e pavimentazioni, infine potatura degli alberi e la sistemazione delle aiuole. Operazioni che vedranno coinvolti diversi attori quali Picenambiente, Multiservizi, Cpl Concordia, CiiP e polizia municipale.

L’impegno

Durante i lavori la ditta esecutrice dei lavori dovrà garantire movieri fissi per tutte le operazioni di movimentazioni di materiali, mezzi e carichi sospesi unitamente a tutte le altre operazioni previste. I movieri inoltre dovranno regolamentare la circolazione pedonale in totale sicurezza. Inoltre nelle prossime settimane riprenderà anche la potatura degli alberi, che durante il periodo estivo era stata sospesa per proteggere i nidi, quindi si andranno a tagliare rami secchi e cespugli nelle aree verdi e lungo i viali alberati.