ASCOLI - Via libera, da Palazzo Arengo, all’apertura del cantiere per realizzare il nuovo velodromo a Campolungo. A conclusione della gara di appalto, i lavori sono stati aggiudicati alla Rizzo Costruzioni per un importo di 1.013,463,07. Strada in discesa, dunque, per creare il grande parco della bicicletta. Un impianto che servirà anche a sostituire quello in precedenza esistente attorno al campo di calcio di Monticelli.



Con la conclusione della procedura, seguita dal sindaco Marco Fioravanti in raccordo con l’assessore ai Lavori pubblici Marco Cardinelli, ora si sbloccherà il cantiere per la realizzazione del nuovo velodromo a Campolungo. Una struttura sportiva che si andrà a realizzare grazie a una copertura garantita da specifici finanziamenti per quasi 1,5 milioni. Quello del velodromo rappresenta una sorta di primo stralcio funzionale del più ampio progetto che prevede, in maniera graduale e con l’individuazione di ulteriori finanziamenti, la realizzazione di un grande bike park in una zona che l’Arengo intende valorizzare anche sul fronte del turismo, in particolare con il filone sportivo. Un parco per i ciclisti e gli amanti della bici, con un velodromo e piste di vario tipo, anche per mountain bike e ciclocross. Nel progetto, annessi alla nuova pista per il ciclismo anche agonistico, si affiancheranno altri servizi come officina, deposito bici, pronto soccorso, anti doping, spogliatoio e ufficio informazioni. Per una seconda fase si pensa ad altre piste e servizi. A confermare l’intenzione di valorizzare, con il bike park, la zona di Campolungo, c’è la variante urbanistica approvata tra Villa Sgariglia e la ferrovia che prevede anche una serie di interventi relativi a infrastrutture per migliorare i collegamenti e la viabilità della zona tra cui la realizzazione di una nuova fermata ferroviaria di servizio al polo sportivo e della zona, ma anche la realizzazione - lungo la Salaria, in corrispondenza del bivio per Appignano del Tronto - di una rotatoria e di un parcheggio.

La ciclovia



Altra pedalata in avanti, parallelamente a quella per il velodromo, su input del sindaco e dell’assessore Cardinelli, è rappresentata dall’aggiudicazione dei lavori anche un ulteriore tratto della ciclovia di collegamento tra il capoluogo e la vallata del Tronto: si tratta del percorso ciclabile che andrà a congiungere il torrente Lama con Colli del Tronto. Un’opera finanziata con circa 615mila euro, affidata alla Asfalti srl di Grottazzolina. Si tratta di un ulteriore tratto di congiunzione tra le piste ciclabili della città e la vallata per poi arrivare fino alla costa. Con nuovi lavori che danno seguito al percorso inaugurato di recente che va dal nuovo poligono di tiro alla zona di Campolungo, per circa 2 chilometri, per raccordarsi poi con Castel di Lama.