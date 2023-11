Scontro tra un rider e un'auto: centauro portato al pronto soccorso dopo il volo sull'asfalto

SAN BENEDETTO - Incidente stradale questa sera intorno alle 21 a San Benedetto all'incrocio fra via Calatafimi e via Roma. Sono andati a sbattere un'auto e un rider in sella a uno scooter che stava effettuando alcune consegne a domicilio. Il rider è caduto ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Madonna del Soccorso. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.

L’impatto ha provocato la caduta e l’urto violento contro l’asfalto dello scooterista. Sono così intervenuti i sanitari del 118 per le medicazioni e il trasferimento della persona ferita al Madonna del Soccorso. Ad occuparsi della ricostruzione delle dinamica del sinistro sono i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Benedetto.