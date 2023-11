SAN BENEDETTO - Tra un anno e mezzo piazza San Pio X. Questo almeno è stato annunciato nel corso dell’assemblea a Marina di sotto, dove è stato illustrato il progetto ed è stata sfiorata la rissa sul punto riguardante l’apertura al traffico di via Lombroso.



L’iter



Entro fine dicembre è atteso il permesso a costruire per poi iniziare i lavori che dovrebbero durare dai 14 ai 16 mesi. La ditta Arcadia si occuperà di realizzare la piazza antistante la chiesa, il verde, i parcheggi e la viabilità. E’ stato l’architetto Domenico Sfirro a illustrare l’elaborato che vede una pavimentazione in travertino ascolano, un piccolo anfiteatro, un impianto di illuminazione con punti luce della Guzzini, parcheggi lungo il perimetro e sul lato nord oltre a verde per almeno due terzi dello spazio. Il diktat è quello di realizzare prima le opere di urbanizzazione e solo dopo residenziale e commerciale, proprio per garantire gli interventi per la cittadinanza.

Non sono mancate polemiche da parte del pubblico per l’impiego del travertino che in estate potrebbe rendere la piazza “incandescente” e per le zone sosta che sarebbero troppo esigue. Al riguardo l’architetto Sfirro ha spiegato che il progetto si rifà al piano particolareggiato, quindi tali osservazioni dovevano essere presentate a monte e non oggi. Il Comune da parte sua interverrà nel rifacimento dei sottoservizi quindi le fogne su tutto il comparto. La buona notizia è arrivata dal vice sindaco Tonino Capriotti il quale ha comunicato che, dopo una lunga trafila burocratica, è arrivata l’autorizzazione ad attivare l’impianto delle pompe di sollevamento lungo viale dello Sport destinato a impedire gli allagamenti della zona durante le forti piogge.

Altre richieste sono pervenute dal pubblico a cominciare dall’asfalto su via del Caravaggio, così i marciapiedi su via Volta oltre al nodo del semaforo sulla statale che creerebbe lunghe code. La proposta avanzata è stata quella di vietare la svolta a sinistra, verso via San Pio X, per coloro che giungono da nord al fine di evitare incolonnamenti. Ma momenti di forte tensione si sono raggiunti quando si è aperta la discussione sull’apertura di via Lombroso. Il consigliere Umberto Pasquali ha annunciato che dopo l’acquisto di alcuni terreni si andrà ad aprire la strada con direzione nord sud per immettersi su viale dello sport e fare da doppio senso con via Volta dove la direzione sarà sud nord.



Le motivazioni



I residenti si sono divisi tra coloro che abitano su via Lombroso e vogliono che rimanga chiusa e chi spinge per l’apertura al fine di sollevare il traffico da via Togliatti davanti alle scuole Curzi che soprattutto all’uscita dei ragazzi è intasatissima.