SAN BENEDETTO Seimila euro per finanziare i corsi integrativi nelle scuole. Ecco la decisione presa dal consiglio comunale dei ragazzi, durante la sua prima riunione operativa. L’assemblea si era ufficialmente insediata a marzo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti e tre gli Isc (istituti scolastici comprensivi) della città.

Il budget



Nell’ultima assise, consiglieri e membri della giunta erano chiamati a scegliere come utilizzare il budget annuale loro dedicato. Sono state esposte diverse proposte e, alla fine, si è votato. Ad ogni Isc andranno duemila euro: contributi per organizzare attività formative extra. Questo l’esito del voto. L’obiettivo del consiglio comunale dei ragazzi è anche questo: far impratichire le nuove generazioni con i meccanismi democratici. Durante la riunione, erano state snocciolate anche altre idee. Vediamone alcune. Giulio Sacconi dell’lsc Sud aveva proposto di ammodernare l’arredo scolastico.

Alice D’lsidori (lsc Nord) proponeva di acquistare nuove rastrelliere per le bici; mentre Giulia Bellocchio dell’lsc Centro aveva proposto d’investire il “tesoretto” per realizzare una piccola biblioteca alla pineta dell’isola pedonale. I temi principali della discussione sono stati portati sul tavolo dei “grandi”. martedì scorso si è svolta una riunione congiunta tra la giunta del sindaco Antonio Spazzafumo e quella dei ragazzi, guidata da Michelle Guarnieri. Nell’incontro con gli adulti, i giovanissimi amministratori hanno indicato quelle che, a loro avviso, sono le esigenze prioritarie dei ragazzi: uno spazio al chiuso per incontrarsi e condividere momenti di gioco e di aggregazione ed aree sportive fruibili gratuitamente. I baby amministratori hanno raccolto idee anche tra i loro coetanei non eletti in consiglio. Sono venute fuori indicazioni che fanno emergere come le nuove generazioni guardino con occhi attenti ad ogni angolo della città.



Le richieste



Qualche esempio? Sono state richieste sistemazione e pulizia del Parco Saffi; il restauro delle porte da calcio nel campetto di San Pio X e maggiore manutenzione stradale nel quartiere Agraria. L’assessore Andrea Sanguigni ha preso l’impegno di attivarsi per realizzare una piccola biblioteca in pineta. Restando in tema: dai giovani è arrivata anche la richiesta di maggiori contributi per l’acquisto di libri e materiale scolastico, insieme alla realizzazione di un concorso dedicato ai Manga e, più in generale, ai fumetti.