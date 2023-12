Rabbia e sgomento a San Benedetto del Tronto: addio alla 47enne Stefania Camela. Fatale un malore dopo un intervento

SAN BENEDETTO San Benedetto sotto shock per la morte della quarantasettenne Stefania Camela, molto conosciuta in città che lavorava in Comune nello staff del sindaco Antonio Spazzafumo.

Un intervento di routine

Stefania si era recata a Milano per un intervento di routine, e tutto sembrava essere andato per il verso giusto, ma poco dopo la partenza per tornare in Riviera con il compagno il malore e la corsa all’ospedale, dove purtroppo è avvenuto il decesso. Lascia la madre, il padre e il compagno.