PESARO La quadra è stata raggiunta fra il quartiere Centro e il servizio viabilità del Comune per il recupero degli stalli che si stanno via via perdendo con l’installazione delle ecoisole informatizzate. Consiglio di quartiere straordinario lunedì sera, alla presenza dell’assessore all’Operatività, Enzo Belloni. La soluzione: per rispondere alle tante domande dei residenti-utenti che arriveranno questa sera nella seconda assemblea pubblica di Comune e Marche Multiservizi in programma alle 18.30 nella sala del Consiglio comunale, l’assessore Belloni e il presidente del quartiere Luca Storoni, anticipano le soluzioni alternative al riordino della sosta.

Si prevede di ricavare o meglio recuperare circa 20 posti auto anzitutto permettendo l’utilizzo degli stalli blu 24 ore su 24, riconvertiti in zone sosta per i residenti in via della Liberazione (nel parcheggio a fianco Porta Rimini), nonchè negli stalli blu sul lato mare, tra la statale 16 e viale Trieste (escluso), e in quelli alle spalle del Tribunale. Mentre i posti auto gialli in via Curiel sono già stati recuperati prevedendo posti gialli in prossimità di piazzale Carducci. Previsto altresì il divieto di ingresso nel centro storico ad auto integralmente elettriche, che era stato liberalizzato, recuperando di conseguenza dei posti auto.

Il sopralluogo

Nel frattempo è stato completato il sopralluogo dell’assessore Belloni e dei consiglieri di quartiere nelle vie del centro storico dove entro domani dovrà essere ultimato il montaggio delle ecoisole. In attesa delle domande dei cittadini, assessore e presidente di quartiere tranquillizzano: «Non essendo fissati volutamente a terra, questi cassonetti sono removibili in qualsiasi momento, e nel caso di particolari richieste di residenti o attività». Varchi elettronici: già appaltato ad Aspes il montaggio dei 16 nuovi dispositivi elettronici Ztl che saranno in grado anche di leggere le targhe degli scooter. Otto telecamere andranno semplicemente a sostituire quelle malfunzionanti e altre otto sono invece nuovi occhi elettronici che saranno installate nei varchi che restano da coprire.

Sarà posizionata una telecamera all’accesso di via Sabattini per bloccare quel pezzo che porta verso via Branca, dove non potranno più circolare veicoli se non in possesso di un “permesso speciale”, così ha detto l’assessore Belloni. Con la stretta sulla Ztl verrà prevista e attivata dalla primavera-estate in concomitanza con l’arrivo dei primi gruppi di turisti e l’inizio della stagione da Capitale, una zona Apu riservata ai soli pedoni in un tratto di via Branca fino all’incrocio con via Pedrotti, piazzale Collenuccio e via Rossini.