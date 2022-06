San Benedetto, i residenti contro i furbetti degli stalli blu: «Non pagano, occupano gli spazi e nessuno li controlla»

SAN BENEDETTO - Si sentono presi in giro i residenti del lungomare costretti a pagare il parcheggio, per le proprie auto, per l’intera stagione estiva e, al tempo stesso, obbligati ad assistere ai non residenti che parcheggiano liberamente e senza pagare anche nei giorni del fine settimana, quando in teoria sul lungomare e nelle aree limitrofe tutti dovrebbero pagare.





In teoria però, perché a quanto afferma chi vive in zona, gli ausiliari del traffico non si vedono. «A fare attenzione . affermano i residenti - sono più le auto in sosta senza alcuna ricevuta del parcheggio che quelle in regola. E a nessuno di quegli automobilisti viene elevata una contravvenzione. Perché? Perché semplicemente non si vedono gli ausiliari del traffico. Durante i weekend del mese di giugno non si è mai visto nessuno controllare la situazione. Eppure i residenti, nessuno escluso, hanno dovuto pagare per parcheggiare nei pressi delle propria abitazione. Parcheggi che, per inciso, non si trovano facilmente in questo periodo. Non ha senso tutto ciò ed è estremamente penalizzante sia per chi vive da queste parte che per chi rispetta le regole».



Anche perché le strisce blu interessano l’intera area del lungomare, delle vie limitrofe e di quelle parallele che si trovano ad est della linea ferroviaria. Di conseguenze diventa sempre più complicato, per i residenti, trovare parcheggio soprattutto se gli automobilisti sanno che nessuno controlla i veicoli in sosta.



«A volte le stesse auto, senza alcun permesso o tagliando, restano in sosta per ore, dalla mattina fino al tardo pomeriggio, e nessuno si accorge che si occupa un posto senza aver pagato un centesimo. A questo punto che senso ha avuto istituire la zona di sosta a pagamento se nessuno controlla?» si chiedono i residenti della zona, in particolar modo nell’area del lungomare Nord dove le strisce sono blu anche in via Volta. A partire dal mese di giugno infatti tutti gli stalli per la sosta sul lungomare sono tornati a essere a pagamento. Le tariffe vengono applicate nella fascia oraria che va dalle 9 alle 24. Nel mese di giugno e per le prime due settimane di settembre, l’obbligo di ticket insisterà solo nei fine settimana (sabato e domenica), mentre sarà quotidiano nei mesi di luglio e agosto.



Quest’anno la tariffa prevista per la sosta è pari a 1,20 euro per un’ora, 4 euro per 5 ore consecutive e 8 per l’intera giornata. È inoltre possibile sottoscrivere abbonamenti settimanali (32 euro), mensili (120 euro) e trimestrali (250 euro), rivolgendosi agli uffici dell’Azienda Multi Servizi Spa situato nel parcheggio della stazione ferroviaria di San Benedetto del Tronto, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 18.00. Per informazioni è possibile raggiungerli telefonicamente al numero 0735 658899.

