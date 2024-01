Aveva due fumogeni allo stadio di San Benedetto: arriva il Daspo, non potrà andarci per un anno

SAN BENEDETTO - Aveva due fumogeni allo stadio: arriva il Daspo, non potrà andarci per un anno

Il commissariato di polizia di San Benedetto ha notificato la misura del Daspo a un tifoso della Samb, per il possesso di fumogeni. I fatti risalgono al 7 gennaio scorso, in occasione della partita fra Samb e Sora, valevole per il campionato di serie “D” girone “F”. Gli steward durante il servizio di prefiltraggio in curva nord dello stadio Riviera delle Palme, hanno scoperto addosso al tifoso due 2 fumogeni. Quest’ultimo, approfittando della ressa e di un attimo di distrazione dello steward, è scappato non permettendo la sua identificazione a i poliziotti. Le successive indagini della polizia scientifica, con l’ausilio delle riprese video dell’impianto di video sorveglianza dello stadio, hanno permesso agli inquirenti di risalire all’identità del tifoso che tentava di entrare allo stadio con i due fumogeni. Il tifoso è stato punito con il Daspo di un anno ed è stato indagato per il possesso di artifizi pirotecnici in occasione delle manifestazioni sportive.