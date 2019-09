Parco Eleonora e bocciofila: furto di botttiglie e locali devastati

di Emidio Lattanzi

SAN BENEDETTO - Due furti messi a segno da balordi. E non è la prima volta in entrambi i casi. Giovedì notte ignoti sono penetrati nei locali della bocciofila Salaria a Centobuchi e al Parco Eleonora di Porto d’Ascoli. Entrambi sono tornati nel mirino di delinquenti per l’ennesima volta. I malviventi hanno colpito prima alla bocciofila dove sono riusciti a farsi largo spaccando la porta di ingresso. L’irruzione è avvenuta dopo le 23 quando alcuni residenti della zona hanno avvistato un uomo penetrare nella struttura di largo XXIV Maggio avvisando sia le forze dell’ordine che il presidente Franco Capecci.Ed è stato proprio Capecci il primo ad arrivare sul posto. «Ero fuori ed ero al telefono con i carabinieri - racconta - quando mi sono reso conto che i ladri erano ancora dentro». Sono stati i militari a dirgli di non entrare e di attendere il loro arrivo. I malviventi, nel frattempo, sono però fuggiti e, come nel caso del parco Eleonora, hanno procurato danni e portato via un bottino consistente in bottiglie e bevande trafugate dal bar.