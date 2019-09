Colpo grosso in gioielleria durante la pausa pranzo Rubati oggetti preziosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Colpo grosso oggi durante la pausa pranzo alla gioielleria Romani in via Montebello proprio all’inizio dell’isola pedonale di san Benedetto. Mentre il titolare stava pranzando, infatti, una banda di ladri è penetrata all'interno della gioielleria intorno alle 14 e ha svaligiato il negozio trafugando oggetti preziosi per decine di migliaia di euro dopo essere riusciti a forzare il portone di ingresso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Fondamentali saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza in via Montebello.