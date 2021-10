Focolaio fra gli anziani, la bocciofila chiude per Covid. Tutti messi in quarantena

SANT'ELPIDIO A MARE - Mentre il Covid retrocede quasi ovunque, a Sant’Elpidio a Mare la situazione non può dirsi ancora sotto controllo. Dopo le tre classi messe in quarantena nei giorni scorsi tra la media al capoluogo e la primaria di Piane Tenna, è emerso ora un mini focolaio alla bocciofila di via Isonzo, che ha portato ad adottare provvedimenti per evitare una ulteriore diffusione del virus.



Le contromisure

I gestori, sentito il sindaco Alessio Terrenzi, hanno condiviso la decisione di chiudere la struttura per alcuni giorni. Si provvederà ora a sanificare gli ambienti e monitorare le condizioni dei frequentatori abituali del centro, che potrebbero essere entrati a contatto con i positivi. I casi confermati al momento sono 5, nessuno di loro ad oggi ha manifestato sintomi gravi tali da richiedere un ricovero. Il cluster della bocciofila ha contribuito a portare il comune elpidiense al primo posto nel Fermano sia per casi positivi che per cittadini in quarantena.



I nuovi dati

Stando ai dati aggiornati quotidianamente al sito della regione Marche, ieri erano 28 le persone contagiate nel territorio elpidiense, 117 invece quelle che debbono rimanere in casa fino a tampone di controllo, da effettuarsi a 7 giorni dal contatto stretto per i vaccinati, o a 10 giorni per chi non si è vaccinato. Non sono numeri allarmanti se confrontati a quelli ben più gravi delle fasi più acute della pandemia, ma in confronto al circondario il quadro non è incoraggiante. Sant’Elpidio a Mare ha il numero più alto sia di positivi che di persone in quarantena in tutta la provincia, dove sono ben 24 su 40 i Comuni al momento Covid free. Allargando lo sguardo a tutto il territorio regionale, solo tre città, tutte di dimensioni ampiamente superiori, hanno più persone in quarantena. Pesaro, Ancona e Senigallia.

