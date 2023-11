SAN BENEDETTO - La Riviera aprirà il nuovo anno con il cantante Paolo Belli che si esibirà alla Rotonda il pomeriggio del primo gennaio. Si tratta dell’evento clou del prossimo Capodanno. Mentre la fine del 2023, quindi la serata di San Silvestro in piazza Giorgini, sarà affidata alle band locali.

APPROFONDIMENTI ​IL PERSONAGGIO Sanremo chiama, Giovanni Allevi entusiasma e commuove i fan ma i familiari sono preoccupati per la sua tenuta fisica

Un gran ritorno

Per Belli si tratta di un ritorno dopo essere stato a San Benedetto nel 2011 in occasione della campagna elettorale dell’ex sindaco Gaspari e nell’estate del 2019 sempre in piazza Giorgini con la sua Big Band. Artista che si è imposto verso la metà degli anni ’80, con il debutto ufficiale al Festival di Sanremo del 1989 con il famoso brano “Ladri di biciclette”. Tante anche le esperienze di intrattenimento puro sempre in ambito televisivo con le rubriche realizzate in diverse edizioni del Giro d’Italia e infine allo Lo Zecchino d’Oro, come conduttore degli speciali di Natale degli ultimi anni. Nei suoi concerti propone uno sound personalissimo e riconoscibile, una sorta di pop colorato di swing che lo ha portato anche a collaborare con grandi esponenti della musica. Tra i suoi brani la nuova versione funky di “Ci Baciamo tutta la Notte” e sempre nel suo repertorio: “Siamo la fine del mondo”, “Natale”, fino all’ultimo album è stato pubblicato nel mese di maggio del 2022 “La musica che ci gira intorno”, raccolta di cover riarrangiate e suonate in stile grande orchestra e da cui sono stati estratti i singoli tra cui “L’italiano”, “Parlare con i limoni” e “La vacanza perfetta”. L’obiettivo è richiamare tanta gente in piazza per accogliere al meglio il nuovo anno.

La Perla dell’Adriatico

A Grottammare, invece, la corsa verso il Natale è costellata di spettacoli teatrali si comincerà il 3 dicembre al Teatro delle Energie con “Sulla luna in bicicletta”, proseguendo il 10 dicembre con “Cenerentola, una scarpetta per tre” e il 26 con “La favola delle nuvole e de profumo” e sempre al Teatro delle Energie il 9 dicembre si terrà il musical sotto l’albero.