Una malattia non lascia scampo a Giovanni Merlini. Fu consigliere comunale e presidente Picenambiente

SAN BENEDETTO - È venuto a mancare all’età di 79 anni, dopo una lunga malattia, Giovanni Merlini ex consigliere comunale e presidente della Picenambiente. Merlini, ragioniere commercialista, discendente di una delle storiche famiglie sambenedettesi fu consigliere di minoranza durante i due mandati dell’ex sindaco Paolo Perazzoli e venne nominato al vertice della società partecipata dall’ex sindaco Domenico Martinelli nel 2005, sia per la sua professionalità che per l’appartenenza a Forza Italia. Quindi Merlini si ritrovò al vertice della partecipata dalla fine del mandato Martinelli e durante il commissariamento fino al 2006, prendendo il testimone lasciato da Michele Bagalini.

A ricordarlo è stata la stessa società Picenambiente con il suo amministratore delegato Leonardo Collina il quale ha espresso il cordoglio alla famiglia e ha ricordato la preparazione e la capacità manageriale del compianto Merlini negli anni che lo ha visto a capo della partecipata e al suo fianco. Merlini lascia la moglie Pina e i figli Igor e Dennis, oltre ai fratelli Pietro, Vittorio, Roberto e Sandra. I funerali si terranno domani alle 14.30 presso la cappella del cimitero, da dove proverrà dalla casa funeraria Nucci, per poi procedere alla tumulazione.