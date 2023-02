Tumori pediatrici nelle Marche, 37 casi in 12 mesi tra 0 e 14 anni: nasce l'Hub per le cure palliative

ANCONA - Nelle Marche mediamente 37 bambini e ragazzi tra 0 e 14 anni si ammalano di cancro ogni anno. L’incidenza più alta riguarda leucemie e neoplasie ematologiche. Circa l’80% dei malati guarisce grazie ai progressi fatti dalla medicina: si sono raggiunti eccellenti livelli di cura e di guarigione per le leucemie e i linfomi, ma rimangono ancora basse le guarigioni per i tumori cerebrali, i neuroblastomi e gli osteosarcomi.

Inoltre, molti dei farmaci attualmente usati per combattere i tumori non sono autorizzati per l’uso pediatrico: a fronte della sperimentazione di nuovi farmaci anticancro per gli adulti, sono ancora pochissimi quelli studiati per l'età pediatrica in Europa negli ultimi 10 anni. Domani, mercoledì 15 febbraio, è la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, data scelta dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS): l’obiettivo è eliminare il dolore e la sofferenza dei bambini che combattono il cancro e raggiungere almeno il 60% di sopravvivenza per tutti i bambini con diagnosi di cancro in tutto il mondo entro il 2030.



Il centro di riferimento per la cura nelle Marche e nel Centro Italia è l’ospedale Salesi di Ancona. «Comincia a prendere forma anche la rete per le Cure Palliative – sottolinea il vice presidente e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini - l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche ha pubblicato l'avviso per il conferimento dell'incarico dirigenziale dell’Hub delle Marche che avrà sede proprio al Salesi. Oltre al centro di riferimento nel capoluogo di regione, ci sarà una capillarità sul territorio tramite l'hospice pediatrico a Fano e le diramazioni dei reparti ospedalieri di pediatria nelle varie Ast (Spoke). La costituzione della rete andrà a colmare un vuoto nell’assistenza sanitaria ai bambini».



«I bambini vengono prima di tutto – rimarca il vice presidente – la cura e l’assistenza ai bambini affetti da gravissime patologie, disabilità, malattie metaboliche e il sostegno alle loro famiglie è il primo passo per l’organizzazione di una rete virtuosa tra ospedale pediatrico e territorio che accresce ulteriormente l’eccellenza del Salesi, punto di riferimento per la cura dei piccoli pazienti del medio Adriatico».