Camion carico di detriti trascinati sulla spiaggia finisce in acqua

SAN BENEDETTO - Incidente questa mattina sulla spiaggia di San Benedetto. Un camion carico di detriti dopo le violente mareggiate dei giorni scorso è purtroppo finito in acqua. Le ruspe impegnate per la pulizia della spiaggia sono intervenute per cercare di trascinare fuori dall'acqua il camion. Una operazione molto delicata che ha richiesto anche l'intervento di un escavatore. Gli operatori stanno ripulendo la spiaggia in previsione dell'inizio della stagione estiva per consentire ai concessionari di spiaggia di potere al più presto installare ombrelloni e sdraio sull'arenile sambenedettese.