SAN BENEDETTO - Il prossimo 8 dicembre si accenderanno le luminarie di Natale e per quella data si spera di inaugurare anche la pista di ghiaccio per la quale sono pervenute in Comune due proposte.



Le polemiche



Nonostante le polemiche e il passo indietro dei commercianti anche questo Natale sarà illuminato anche se con un budget inferiore. È di 40mila euro la cifra messa a disposizione dal Comune, a fronte dei 60mila dello scorso anno. Budget su cui pesa anche il caro energia, quindi anche le luminarie per quanto concerne il consumo di energia elettrica costerà almeno tre volte di più. Per l’arredo natalizio si sta pensando a installazioni con alberi e babbi Natale in vari angoli della città, mentre le luminarie saranno concentrate soprattutto al centro. «Abbiamo chiesto i preventivi alle ditte – spiega l’assessore al commercio Laura Camaioni – e la prossima settimana speriamo di emettere il bando. Va detto che lo scorso anno a fronte dei 60 mila euro messi a disposizione dall’amministrazione poi la spesa reale è stata di 120mila euro. Questo per spiegare che poi in molte zone intervengono gli stessi commercianti, così come c’è l’intervento degli sponsor». Lo scorso anno sia in viale De Gasperi che in via XX Settembre furono i negozianti a fare la differenza accollandosi gran parte delle spese. Anche i negozianti, in particolare quelli del centro, hanno lamentato la mancanza di un progetto da proporre alle varie attività, mentre l’amministrazione si è difesa spiegando che si sta lavorando con finanze più limitate e con un caro energia che grava su tutte le scelte e soprattutto gli investimenti.



L’animazione



La novità di quest’anno sarà rappresentata dall’animazione in strada con musiche e intrattenimento sempre a sfondo natalizio. Inoltre sia l’assessorato allo sport che quello al commercio stanno lavorando per riportare la pista di ghiaccio in Riviera. Il problema, però, sarebbe rappresentato dalla location.



L’area



L’area più idonea a oggi sarebbe quella del parcheggio di piazza Chicago Heights ma mancherebbe l’allaccio elettrico adeguato, l’unico a sostenere la potenza di un impianto simile è presente in piazza Piacentini al Paese alto ma sarebbe troppo distante dal centro. Mentre per piazza Giorgini, che in passato ha ospitato più volte la pista, si creerebbe il problema nei giorni del mercato settimanale. Però rimane un’attrazione su cui sta lavorando il Comune e che vorrebbe riproporla per la gioia soprattutto dei bambini e dei ragazzi. Tra l’altro una pista che dovrà fare i conti anche con le temperature più alte di questo inverno e che potrebbero compromettere la tenuta della pavimentazione in ghiaccio.