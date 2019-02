Ladri in azione nella notte nel magazzino del corriere espresso Bartolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Ladri in azione nella notte nella zona di Porto d'Ascoli a San Benedetto. I malviventi sono riusciti a penetrare all'interno del magazzino del corriere espresso Bartolini riuscendo a praticare un foro nel muro. Una volta dentro i locali hanno arraffato più merce possibile ma non sono riusciti a scardinare la cassaforte poco distante. Sono più riusciti a fuggire facendo perdere le loro tracce. Sul furto (l'inventario della merce rubata è ancora in corso) indagano i carabinieri di San Benedetto del Tronto. All'esame degli investigatori le eventuali immagini delle telecamere.