Ladri a caccia di spicci nelle scuole e al centro anziani

SAN BENEDETTO - La pioggia che per tutta la notte è caduta sulla Riviera non ha fermato i ladri che, con il favore del buio, hanno colpito nei due licei di viale De Gasperi, all’Università del Tempo Libero e al centro diurno Il Giardino dei Tigli. Quattro siti che si trovano nella stessa zona, distanti poche decine di metri tra loro.Il primo colpo lo hanno effettuato al liceo classico “Leopardi”. I ladri hanno scavalcato la recinzione e forzato un ingresso. Si sono così trovati nell’atrio principale, nel largo spazio che si trova subito dopo la porta di ingresso dell’istituto. Hanno forzato un distributore automatico di caffè. Una volta fuori dall’istituto hanno semplicemente attraversato via Lombardia e sono penetrati nel liceo Scientifico. Sono riusciti ad entrare dal quarto piano bucando la recinzione e risalendo attraverso la scala antincendio. Una volta arrivati nel punto più alto hanno forzato la porta finestra di accesso al piano e si sono concentrati su tre distributori di bibite e alimenti che si trovano nei vari piani. Dall’interno dello Scientifico i malviventi sono entrati all’interno dell’Utes, l’Università del Tempo Libero che si trova all’interno della stessa struttura che ospita l’istituto superiore. Sono riusciti ad entrare da un lucernaio. All’Utes sono riusciti a prelevare il bottino più consistente, vale a dire circa duecento euro in contanti. Quindi sono usciti ed hanno proseguito nel loro raid raggiungendo il centro diurno per anziani Il Giardino dei Tigli. Anche lì si sono concentrati sui distributori che si trovano nei corridoi racimolando pochi spiccioli.