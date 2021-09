Ragazzo di 16 anni in sella a una bici investito da un'auto, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale

SAN BENEDETTO - Un incidente stradale è avvenuto questa sera in via Alfortville nella zona di Porto d'Ascoli a San Benedetto del Tronto. Un ragazzo di 16 anni in sella a una bicicletta è stato investito da un'auto. Nell'impatto ha sfondato il parabrezza dell'auto. Sul posto è intervenuta un'ambulanza che ha provveduto a trasportare il ragazzo all'ospedale Madonna del Soccorso per accertamenti clinica. Sulle cause dell'incidente indagano le forze dell'ordine.

