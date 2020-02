Schianto contro l'auto e rovinosa caduta: grave un motociclista di 30 anni

SAN BENEDETTO - Un grave incidente avvenuto poco dopo le 12 in zona Ascolani, lungo la Statale, al confine tra San Benedetto e Grottammare che ha visto un trentenne in sella ad una moto scontrarsi, per motivi al vaglio della polizia stradale, con la Nissan condotta da un uomo che, a quanto pare, stava svoltando.

Il motociclista trentenne, è caduto in terra riportando diversi traumi. I sanitari del 118 giunti poco dopo sul posto hanno valutato le condizioni del centauro ed hanno preferito, considerata la dinamica dell’incidente, allertare l’elisoccorso. Il velivolo è atterrato sulla darsena turistica del porto di San Benedetto dove è avvenuto il rendez vous con l’ambulanza e il decollo, con il ferito a bordo, dell'eliambulanza verso l’ospedale regionale Torrette di Ancona.

