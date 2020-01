Schiacciato dal tronco d'albero che stava tagliando: grave un operaio 52enne

CIVITANOVA – Schiacciato da una grossa pianta che stava tagliando, operaio trasportato in condizioni gravi all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L'incidente sul lavoro è avvenuto nella tarda mattinata, poco dopo le 11, in un appezzamento di terra che si trova nella zona industriale di Santa Maria Apparente.

L'uomo, un operaio albanese di 52 anni, dipendente di una ditta, si trovava al lavoro insieme ai suoi colleghi. Stava tagliando una grossa pianta e si trovava su un seggiolino attaccato ad un mezzo meccanico. Ad un certo punto, per cause che sono in corso di accertamento, il tronco dell'albero gli è piobato addosso. L'impatto è stato piuttosto violento. A dare l'allarme e a mettere in moto la macchina dei soccorsi sono stati altri operai che si trovavano con lui in quel momento. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi e sul posto sono arrivate una ambulanza della Croce Verde e l'automedica del 118 per prestare i primi soccorsi al cinquantaduenne. Viste le condizioni dell'operaio e la dinamica dell'incidente, il personale medico e sanitario ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza. E l'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

