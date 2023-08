San Benedetto, incidente al molo: uomo ferito alla gola dalla catena che delimita l’area portuale, è grave. L'allarme dato da un bambino

Il bambino

SAN BENEDETTO - Prognosi riservata per l’uomo che la sera di Ferragosto è stato ritrovato privo di sensi nell’area portuale. Il cinquantaquattrenne si trova ricoverato all’ospedale Riuniti di Torrette dopo il trasferimento avvenuto attraverso Icaro, visto che il corpo era stato ritrovato a terra da un bambino che si trovava nella zona della cassa di colmata, precisamente in via Marco Polo , mentre stava giocando a pallone.



Subito il piccolo ha segnalato il ritrovamento ai genitori che hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine. Il corpo si trovava a terra e con una profonda ferita alla gola, ed è apparso subito molto grave, solo l’intervento degli operatori del 118 è riuscito a rianimare l’uomo praticando le manovre richieste dal caso e a trasferirlo ad Ancona con l’eliambulanza. Quello che ha destato maggiori perplessità è stata proprio la ferita alla gola anche se si è pensato che l’uomo cadendo dallo scooter sia scivolato proprio sulla catena che delimita l’inizio della cassa di colmata procurandosi la ferita, vista anche la zona poco illuminata nelle ore notturne, ma niente per ora è escluso. È molto probabile che il corpo sia rimasto a terra per diversi minuti prima di essere soccorso, visto che la zona è abbastanza isolata. Da ieri le telecamere di videosorveglianza della zona portuale sono al vaglio delle forze dell’ordine nella speranza che tali strumenti possano aver catturato la dinamica dell’incidente ed escludere anche un’eventuale aggressione. Sono intervenuti sul posto la Polizia stradale, la Guardia costiera e la Capitaneria di porto. In particolare l’unità operativa della Polizia stradale sta portando avanti l’indagine per vagliare ogni ipotesi dall’incidente all’aggressione.