Dalle baby gang alla rapina al minimarket: 21enne di Gabicce arrestato a Cattolica, voleva 200 euro dal titolare di un minimarket aggredito con una catena

GABICCE - Un nordafricano di 21 anni, residente a Gabicce, già noto alle forze dell'ordine per episodi legati alle baby gang, è stato arrestato in flagranza di reato mentre stava mettendo a segno una rapina in un un negozio di Cattolica.

I carabinieri della Tenenza sul posto

Erano le 21.30 di venerdì quando, insieme a un altro giovane, è entrato in un negozio etnico di bengalesi e, appena finto di far finta di comperare qualcosa, ha minacciato il titolare (che cercava di chiedere aiuto al telefono) con una catena. In quel momento stava transitando in zona una pattuglia dei carabinieri che, udite le urla dell'uomo, è intervenuta sul posto fermando il 21enne. Una volta portato in caserma si è scoperto che il giovane, da minorenne, era stato arrestato per una serie di rapine ai danni di alcuni turisti. Per quelle rapine c'è un giudizio pendente davanti al tribunale dei Minori. Il rapinatore, difeso dall'avvocato Anfrea Reginelli del Foro di Pesaro, ha passato la notte in carcere a Rimini (in Caserme è finito pure l'amico). Lunedì è comparso davanti al giudice che ha convalidato il fermo per poi disporre nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.