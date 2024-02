SAN BENEDETTO San Benedetto è più attrattiva in inverno che in estate. È quanto emerge dai dati diramati dalla Regione e che hanno visto la Riviera registrare un più 4,3% di presenze nel 2023 rispetto all’anno precedente e in particolare nei mesi che vanno da gennaio a giugno e da settembre a dicembre, con una leggera flessione invece sul periodo estivo. Da qui intende ripartire l’amministrazione che per il 2024 ha in serbo l’apertura di diversi cantieri a cominciare da piazza Montebello, piazza San Pio X, le nuove balaustre del centro e il Ballarin.

I restyling

San Benedetto intende riappropriarsi degli spazi finora indisponibili a partire dal Ballarin dove il cantiere è stato affidato e ora l’impresa dovrà decidere le tappe dell’intervento. Grande attesa anche per piazza Montebello dove l’inizio dei lavori è fissato a ottobre, mentre il 13 febbraio scade il bando per l’assegnazione del Bambinopoli. Altra opera voluta fortemente dal sindaco è il restauro delle balaustre in viale Buozzi per 500mila euro, mentre si andrà a recuperare anche l’ex liceo di via Leopardi da destinare al terzo settore. «Siamo l’unica amministrazione- ha affermato Spazzafumo - che si occupa del centro e della parte storica come il Paese alto dove si interverrà sia su via dei Bastioni che in piazza Dante». Altri edifici soggetti a restyling saranno villa Rambelli e l’ex municipio ancora nella fase progettuale. E c’è attesa per l’inizio del piano asfalti, soprattutto da parte degli automobilisti, per il quale sono stati stanziati 1,6 milioni di euro di cui un milione messo a disposizione dalla società Autostrade che andrà a riasfaltare la statale 16. Per quanto riguarda l’edilizia scolastica si andranno a realizzare due nuovi asili nido Togliatti e Alfortville, si procederà all’adeguamento sismico della scuola Caselli e si procederà all’efficientamento delle mense e dei trasporti con riduzione delle tariffe.

Le presenze

«I dati sul turismo annuale premiano le nostre politiche sugli eventi sportivi- ha commentato l’assessore al turismo Cinzia Campanelli – l’incremento sulle presenze è stato del 4,3% con un aumento nei mesi invernali e primaverili. L’incremento c’è stato nei mesi in cui ospitiamo le manifestazioni sportive, mentre l’estate ha risentito del meteo negativo registratosi a giugno». E in materia di eventi l’amministrazione ha detto di voler puntare sull’enogastronomia e sui gemellaggi, mentre per la cultura il 2024 sarà l’anno della prima edizione del Premio dedicato al giurista Piero Alberto Capotosti che vedrà la presenza di magistrati ed esponenti della Corte Costituzionale. Entro maggio sarà pronto lo studio socio economico della città propedeutico al quadro conoscitivo che sarà completato entro ottobre e che rappresenterà il primo tassello per la revisione del Piano regolatore generale. L’assessore Bruno Gabrielli ha ribadito come un mantra che non verrà concessa alcuna variante e il pensiero è andato subito all’area Brancadoro della quale se ne riparlerà a marzo visto che Spazzafumo ha confermato che per ora deve concentrarsi sul bilancio. Sempre in materia urbanistica si procederà ad adeguare il Piano spiaggia al Piano di gestione integrata delle zone costiere, così come si procederà a stilare un nuovo regolamento per i dehors e nel frattempo sono state previste le sanzioni accessorie con smantellamento strutture abusive nei confronti delle occupazioni abusive. Per il Piano regolatore del porto sono state presentate da parte del Comune diverse osservazioni per inserire maggiori attività commerciali. Infine verrà stilato un piano per le edicole allo scopo di ampliare i generi merceologici da poter vendere.