Gita scolastica sul bus non a norma: la Polizia lo fa sostituire

SAN BENEDETTO - Blitz della polizia stradale sul pullman che, ieri mattina, avrebbe dovuto portare a Fermo i ragazzi della scuola primaria Miscia di San Benedetto. Intorno alle ore 9 si è infatti presentata l’auto della polizia stradale per effettuare alcuni controlli sul mezzo. Un’operazione che è durata diverso tempo tanto che, ad un certo punto, qualcuno si era quasi convinto del fatto che, quella trasferta, alla fine non sarebbe stata fatta. Gli agenti hanno infatti controllato, con la piena collaborazione dell’autista, tutti i documenti, i turni di guida, le revisioni e i permessi. Aspetti per i quali il veicolo sarebbe risultato in regola. Quello che però non ha convinto gli agenti sono stati alcuni dispositivi di sicurezza presenti all’interno del veicolo, in particolare alcune cinture di sicurezza. Così è arrivato lo stop al bus. Quel pullman non avrebbe potuto trasportare, come previsto, gli alunni alla premiazione di Fermo.La situazione è quindi rimasta in fase di stallo per diverso tempo, fino a quando l’azienda titolare del pullman non ha inviato un altro autobus, notevolmente più grande e attrezzato del primo, con il quale la scolaresca, in extremis, è riuscita ad arrivare alla premiazione.