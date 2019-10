Giovane mamma morta sulla giostra impazzita: ingegnere patteggia

di Luigi Miozzi

SAN BENEDETTO - Ha chiesto il rito abbreviato uno dei tre ingegneri accusati di omicidio colposo per la morte di Francesca Galazzo, la giovane mamma di 27 anni che il 15 luglio del 2017 è deceduta al luna park di San Benedetto precipitando dallo Sling shot.Ieri mattina davanti al gup del tribunale di Ascoli, il difensore di fiducia dell’ingegnere di Rovigo Gianni Fortuna ha chiesto ed ottenuto per il suo assistito di poter svolgere il processo con il rito abbreviato. Una richiesta che, invece, non è stata avanzata dagli altri due ingegneri finiti nell’indagine, Luigi Carini di Voghera e Gaetano Orlandi di Montevarchi. Per la Procura di Ascoli che ha condotto le indagini su quanto accaduto quella sera d’estate, i tre professionisti sarebbero i responsabili di quanto accaduto poiché loro, in tempi, diversi erano stati incaricati di svolgere le verifiche tecniche sul corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza del gioco dal quale Francesca Galazzo cadde tragicamente. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, la ventisettenne aveva sollevato il roll bar che la teneva ancorata al seggiolino per poi, inavvertitamente, forse in preda ad una crisi di panico, ruotare la leva di apertura che sarebbe dovuta essere inaccessibili con il roll bar abbassato, poichè coperto dallo stesso.