SAN BENEDETTO San Benedetto sotto choc per l'improvvisa scomparsa di Antonino Galazzo. L'uomo ha accusato un malore dopo la mezzanotte mentre si trovava sul peschereccio San Carlo, ormeggiato alla banchina del molo Nord di San Benedetto, e stava lavorando insieme al figlio Emanuele. I soccorsi sono arrivati immediatamente a seguito della chiamata al 118. Gli operatori sanitari della Potes dopo essere saliti a bordo dell’imbarcazione hanno praticato il massaggio cardiaco per circa sessanta minuti, ma tutto è risultato purtroppo vano, perché l’arresto cardiocircolatorio non gli ha lasciato scampo. È morto intorno poco prima delle due

Le disgrazie

Un’altra disgrazia per la famiglia Galazzo. Antonino Galazzo era infatti il padre di Francesca, la ventisettenne deceduta il 14 luglio 2017 a causa delle lesioni provocate da una caduta di oltre venti metri dallo sling shot, una delle attrazioni del luna park di San Benedetto. Una famiglia distrutta dal dolore per aver perso in pochi anni, prima Francesca a causa di un tragico incidente e ora Antonino per un malore che è stato fatale. La moglie Leonella Lilla non si capacita ancora della sfortuna che ha colpito la sua famiglia: dopo aver perso una figlia prematuramente per una nefasta fatalità ora è rimasta improvvisamente vedova. Le sue parole testimoniano il grande sentimento che la univa ad Antonino.

Il messaggio della moglie

«Amore mio, padre dei miei figli, 38 anni insieme. Padre orgoglioso dei tuoi figli, lavoratore, ieri sera stavi con tuo figlio a vedere il pescato ed eri contento e felice di aiutare. Ciao. Ora stai con tua figlia Francesca». Il figlio Emanuele è ancora sotto choc: prima sua sorella, poi suo padre che se ne è andato davanti a lui, e ancora non se ne capacita di come in pochi attimi si possa passare da un momento sereno seppur di duro lavoro con il proprio padre al dolore di vederlo chiudere i suoi occhi per sempre: «Ciao papa, mi mancherai tanto» riesce solo a dire in questo tragico momento. Antonino lascia oltre la moglie e il figlio anche la nuora Lesly, i nipoti Francesca, Mia e Kevin, il suocero Gino e i parenti tutti.

I funerali

I funerali saranno celebrati questa mattina alle 11.30 nella chiesa di Cristo Re a Porto d’Ascoli. Tante le dimostrazioni di affetto degli amici, ancora attoniti: «Un altro amico che se ne va, riposa in pace e salutami Francesca. Ora puoi riabbracciare tua figlia. Vegliate sui vostri cari da lassù». La notizia della morte di Antonino Galazzo si è sparsa a macchia d’olio anche al porto dove era conosciuto fra i marittimi per la sua professionalità e lealtà.