PESARO - Viale Trieste, c’è il “cambio di stagione” sul lato Ponente: riaperta la strada davanti al Garden che ormai non c’è più, ma oggi scatta la pedonalizzazione del lungomare. Luci accese al luna park, e a Villa Marina operai sul tetto per rimuovere vecchie impalcature e teli a brandelli.

C’è movimento insomma. Il primo giorno di giugno, attraversando tutto il lato ponente di viale Trieste, è stato caratterizzato da un fermento di tecnici, operatori di varie ditte, uomini dell’Aspes, fornitori, commercianti, tutti intenti a sistemare gli spazi esterni dell’arredo turistico. Movimento continuo per preparare la nuova veste estiva di viale Trieste versante nord, dalla Palla verso il porto, a partire da oggi, giorno simbolico di inizio stagione con l’avvio della pedonalizzazione.



Giorno simbolo



Tre mesi, fino al 3 settembre, con l’area pedonale urbana, valida h24 in viale Trieste, nel tratto tra viale Zara e Ninchi e nel tratto tra viale Marconi e Pola. Apu anche in viale Fiume nel tratto compreso tra il civico 97 e viale Trieste. In viale Da Vinci sarà in vigore nel tratto tra viale Trieste e la pedana del pubblico esercizio. Stabilita anche la Ztl in viale Trieste (eccetto autorizzati) dalle 19 alle 6 del giorno successivo nel tratto tra via Ninchi e viale Marconi; in viale Dante Alighieri, tra viale Trieste e viale Trento; in viale Marconi, nel tratto tra viale Trieste e viale Trento. Zona a traffico limitato (eccetto autorizzati) serale del weekend (cioè dalle 21 di venerdì alle 7 del sabato; dalle 21 del sabato alle 7 della domenica; dalle ore 21 della domenica alle 7 del lunedì) in viale Trieste nei tratti compresi tra viale della Repubblica e viale Zara e tra viale Pola e viale Gorizia; nelle vie perpendicolari “al viale” cioè quelle comprese tra viale Trieste e Trento: viale Lanfranco; viale Zara; viale Pola; viale Rovereto; viale Monfalcone; via Paterni. L’ordinanza prevede inoltre il divieto di sosta h24 in viale Leonardo Da Vinci, dall’intersezione con viale Trento ai civici 33-35 di Viale da Vinci (lato nord). I velocipedi e i monopattini potranno utilizzare la pista ciclabile, Linea 2 della Bicipolitana, esistente all’interno dell’area pedonale e già regolamentata con apposita ordinanza.



Gli allestimenti



Lungo gli spazi pedonali, ieri erano in fase di allestimento i gazebo, così come gli spazi esterni con tavoli e sedie delle varie attività economiche antistanti alle aree corrispondenti. «Riproponiamo, per il quarto anno consecutivo, la formula lanciata nel 2020: da giugno a settembre viale Trieste tornerà a essere ancor più spazioso, bello e green - hanno detto il sindaco Matteo Ricci con gli assessori all’Operatività Enzo Belloni e al Fare Riccardo Pozzi - L’estate da Capitale di Pesaro passa anche per scelte sostenibili, che aumentano la qualità di vita così come gli spazi da vivere in sicurezza». E non solo “green” perché «i lavori di sistemazione sono quasi terminati e i prossimi giorni presenteremo l’assetto finale dell’arredo che colorerà il lungomare pesarese: piante verdi, sedute bianche, fiori colorati e l’energia dei pesaresi e dei turisti che ci raggiungeranno, sostituiranno i luoghi solitamente destinati alle auto, fino a settembre» precisa Pozzi.



Liberata la strada

Proseguendo si arriva all’altezza dell’ex hotel Garden ridotto in frantumu, visto che la Renco ha completato la demolizione e il tratto di viale Trieste è stato riaperto, pur con una corsia ristretta per l’ingombro del cantiere su una parte di carreggiata. Poche decine di metri ancora e si arriva nella zona di Villa Marina. Da un lato è stato allestito il luna park anche quest’anno dentro l’ex area sportiva a fianco al parcheggio. Luna park che già ieri sera era aperto e fruibile. Sull’altro lato, invece, gli operai della ditta Dbm Srl di Foggia erano intenti a rimuovere le vecchie impalcature arrugginite nello stabile più vicino alla Pesaro Studi. Poi si proseguirà con i lavori di smontaggio delle velature bianche di protezione per sostituirle con nuovi rivestimenti in pvc microforati e serigrafati.