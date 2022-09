JESI - Va alle giostre con l’amichetta per passare una serata di divertimento, tra giochi, zucchero filato e attrazioni che ogni settembre, prima delle fiere patronali, sono un appuntamento fisso per gli adolescenti. Ma la confusione, le luci stroboscopiche, la musica alta hanno creato un mix esplosivo e causato un malore improvviso a una ragazzina di 14 anni.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Il trattore si ribalta, lui resta schiacciato sotto il suo peso: 60enne portato in volo all'ospedale, è in prognosi riservata



E’ stata la sua amica ad accorgersi che la situazione era grave e ha chiamato il 118. E’ successo nel piazzale dei divertimenti, alle porte della città, lunedì sera verso le 23,45. La 14enne stava per salire su una delle giostre del luna park quando ha perso colore sul viso ed ha avuto il malore. La sua amica, non sapendo come intervenire per aiutarla, ha pensato bene di allertare i soccorsi col suo cellulare. In pochi istanti il divertimento si è interrotto e anzi si è trasformato in paura. Sul posto sono intervenuti in codice rosso l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Verde di Jesi che hanno trasportato la minore al Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Carlo Urbani dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti sanitari del caso per indagare sulla natura del malore.

La ragazzina, successivamente raggiunta dai genitori in ospedale, non ricordava nulla dell’accaduto né delle circostanze che hanno anticipato il malore.