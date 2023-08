Ragazzina di 14 anni sbalzata dalla giostra: è grave. Choc al luna park di San Pietro in Bevagna

Spaventoso incidente ieri sera al piccolo luna park di San Pietro in Bevagna (Taranto), marina di Manduria, dove una ragazza di 14 anni è stata proiettata in aria da una giostra in movimento. Non è chiara la dinamica dell'evento, né cosa sia successo durante un giro della giostra Swing.

San Pietro in Bevagna, incidente choc al luna park

Durante la parte più veloce del giro, la 14enne è stata sbalzata dal piccolo abitacolo andando a sbattere violentemente prima contro alcune strutture di metallo e poi al suolo perdendo i sensi.

Il primo a soccorrere la ragazza è stato un medico che si trovava sul posto il quale, secondo alcuni testimoni, ha praticato un massaggio cardiaco sotto lo sguardo terrorizzato dei genitori della giovane ferita e di numerosissimi testimoni che avevano assistito al pauroso volo.

Cosa è successo

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 partite da Manduria e Avetrana e poi un altro mezzo con il medico a bordo fatto arrivare da Francavilla Fontana.

Dopo gli interventi d'urgenza un'ambulanza con il medico e l'infermiere ha portato la ferita in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La sfortunata ragazza originaria di Ferrara è stata ricoverata in neurochirurgia per un trauma cranico commotivo, trauma toracico e trauma facciale. La prognosi è riservata. Il magistrato di turno alla Procura della Repubblica ionica ha disposto il sequestro della giostra. Indagano I carabinieri.