ASCOLI Al lavoro giorno e notte per la Quintana. La scelta di un uomo nuovo in squadra come Umberto Colavita, quale responsabile del campo Squarcia, indica la direzione da seguire. Nella serata di mercoledì, il tecnico Fise si è intrattenuto sull’otto di gara insieme al sindaco Marco Fioravanti e al presidente del consiglio degli anziani, Massimo Massetti. L’obiettivo è ben segnato: arrivare alla data di sabato 8 luglio con una pista da record.



L’identikit



Istruttore di grande esperienza e giudice di eventi legati all’equitazione, Colavita ha anche ricoperto l’incarico di maestro nella prima Scuola per cavalieri di Foligno. Da quando è approdato nel Piceno, Umberto Colavita ha operato quasi ininterrottamente sul campo dei giochi, da mattina a tarda notte. I primi risultati si sono già visti: nelle prove non cronometrate di mercoledì scorso alcuni cavalieri hanno provato ad accelerare, riuscendo anche a fornire risultati di tutto rispetto. La sfida è aperta: con la riabilitazione di Luca Innocenzi ora la partita si fa ancora più seria. E se dall’altra parte c’è sempre Massimo Gubbini, l’altro leader della Giostra in groppa al suo fenomenale Trentino, i due dovranno guardarsi le spalle dalla new entry Lorenzo Savini di Porta Maggiore, Nicholas Lionetti di Piazzarola e soprattutto Lorenzo Melosso di Porta Romana.



Sant’Emidio



Manca ancora all’appello il sestiere di Sant’Emidio, orfano di Pierluigi Chicchini. Due sere fa i rossoverdi hanno testato sull’arena il cavaliere Paolo Palmieri, ma il ternano non ha passato l’esame. Adesso le sensazioni sembrano indicare la possibilità Tommaso Finestra. Il giovane cavaliere di San Gemini è stato per qualche giorno il sostituto di Luca Innocenzi, prima dell’accoglimento del suo ricorso contro la sospensione. Con il ritorno in pista del gialloblù per Finestra ora potrebbero aprirsi le porte del sestiere di Sant’Emidio. Le prossime ore saranno decisive. Alla Quintana di luglio in onore della Madonna della Pace manca sempre meno.



La dama



La speaker della Quintana, per una volta, lascerà il microfono per diventare dama nero-verde. Accadrà a Veruska Cestarelli, voce storica di Radio Ascoli, colei che indosserà i panni della più bella di Porta Maggiore, personaggio ieri presentato nella sede del sestiere dal direttivo, giustamente orgoglioso di proseguire con questa ragazza di 47 anni la tradizione delle dame che da sempre accompagna la compagine quintanara. Sposata con Mauro, tamburino del sestiere e madre di due bambine innamorate della rievocazione storica – Silvia di 13 anni e Giulia di 8, che saranno nel corteo accanto a lei – Veruska Cestarelli durante l’incontro ha confessato la trepidazione che accompagna la preparazione alla sfilata del prossimo 8 luglio, che dedicherà alla figura di sua cognata Rita, scomparsa prematuramente. La prima dama nero-verde, che indosserà il classico costume riservato alle primedonne di Porta Maggiore, ha ringraziato le signore del sestiere – Donatella, Raffaella e Cristina – per l’aiuto e l’assistenza di questi giorni. «Sono già stata damigella e dama per Rai International nel 2033 -2004 ma ora è un’altra cosa, ho maggiore consapevolezza » ha esordito Weruska, che ha confessato l’onore di sfilare per Porta Maggiore. In occasione dell’ incontro, il caposestiere Marco Regnicoli e il console Davide Vitelli hanno confessato l’importanza del senso di appartenenza al quartiere di ogni figura femminile scelta, prerogativa confermata anche da colei che incarnerà il ruolo di dama per la giostra in notturna.« Siamo felici che lei abbia accettato, speriamo ci porti bene » ha detto Davide Vitelli, da sempre addetto alla scelta delle dame e d’accordo con il caposestiere nel sottolinearne la grande responsabilità. All’incontro anche il neo-cavaliere, il 22enne Lorenzo Savini. «Anche se siamo lontani dalle vittorie non abbiamo mai perso l’entusiasmo» ha detto Regnicoli presentanto la nuova maglietta del sestiere con la toponomastica di Porta Maggiore.