ASCOLI - Mancano solo tre giorni, poi sarà di nuovo Quintana. Fremono i cavalieri in vista della Giostra di domenica. Anche stavolta ci sarà Luca Innocenzi da battere. Il cavaliere di Porta Solestà è il campione in carica, recordman con 16 exploit in 33 presenze. Ma gli altri protagonisti non vogliono darsi per vinti. Ai nastri di partenza il cavaliere gialloblù dovrà vedersela con Lorenzo Melosso di Porta Romana, Tommaso Finestra di Sant’Emidio, Denny Coppari di Porta Tufilla, Lorenzo Savini di Porta Maggiore e Nicholas Lionetti della Piazzarola. Proprio questo è stato l’ordine d’arrivo nell’ultima giostra in onore della Madonna della Pace. È trascorso quasi un mese: domenica sarà un’altra storia. E le premesse annunciano già dura battaglia. Pochi giorni fa Melosso ha conquistato la Giostra cavalleresca di Sulmona, davanti a Finestra, mentre Innocenzi si è dovuto accontentare del sesto posto.





Il cavaliere ascolano è oggi il rivale numero uno del solestante, ma come outsider si candida Coppari, autore di una bella giostra a luglio. E ha tutte le intenzioni di ripetersi. «Il mio obiettivo resta sempre il medesimo: onorare il sestiere e la Quintana con una corsa degna e pulita – spiega il rossonero -. In settimana ci sono state le prove: lunedì ho trovato qualche difficoltà, colmate il giorno dopo con alcune modifiche tecniche. Alla fine posso ritenermi soddisfatto. I favoriti? Melosso e Innocenzi. Vivo questi giorni di avvicinamento alla Giostra con serenità grazie al sostegno dei sestieranti e al supporto di coloro che collaborano. Li ringrazio tutti per la loro pazienza e il loro carisma. Qui c’è davvero una bellissima atmosfera».

Savini vuole voltar pagina





Dopo il quinto posto nella Quintana di luglio Lorenzo Savini vuole subito girare pagina e scrivere un nuovo capitolo. «C’è stato un grande miglioramento rispetto a un mese fa. E si è visto durante le prove di questa settimana – dichiara il cavaliere di Porta Maggiore -. Abbiamo lavorato dove eravamo più carenti, anche se il tempo a disposizione purtroppo è sempre poco. Cercheremo di fare meglio stavolta. Il favorito? Luca Innocenzi». Ha invece una grande voglia di rivalsa Nicholas Lionetti. Il cavaliere della Piazzarola è determinato a cancellare in fretta il risultato di luglio ben al di sotto delle attese. «Voglio riscattarmi e riuscire a dimostrare il mio vero valore – sostiene il biancorosso -. L’obiettivo è fare il meglio possibile. Abbiamo lavorato tanto in questo periodo, ci siamo concentrati per cercare le giuste soluzioni, adottando alcuni accorgimenti. Sono abbastanza soddisfatto per le prove di questa settimana. Ora però sarà il campo a dover decidere. Luca Innocenzi resta il favorito, ma sono convinto che tutti possiamo giocarci la vittoria fino alla fine».