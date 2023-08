ASCOLI - È Maria Giovanna Allevi, 43 anni, professione commercialista, la dama scelta dal sestiere biancorosso della Piazzarola per la Quintana di domenica in onore di Sant’Emidio. Maria Giovanna ha tre figli, Giampaolo di 10 anni, Gianfilippo di 8 e Lorenzo di 4. Elisabetta Trebbiani sarà interpretata da Giulia Crescini, 31 anni.

«Sono contentissima, sono piazzarolese doc e anche mia madre ha fatto la dama nel 1994 - dice Maria Giovanna Allevi. - Indosserò un vestito verde con un mantello che anche lei vestì nel luglio 29 anni fa. Questo è il sogno fin da quando ero bambina. Ho già sfilato nel 1995 come damigella. La mia professione principale è quella di mamma, ma in passato ho fatto pattinaggio per tanti anni a livello agonistico, ottenendo buoni risultati, diventando campionessa italiana per 4 volte. Domenica prossima i miei figli più grandi sfileranno con me, mentre il terzo farà solo il primo tratto di corteo».

Veterinaria



«Sono una veterinaria e lavoro ad Arezzo e nel Nord Italia. Non sono ascolana al 100% ma vivo qui praticamente da sempre - rivela Giulia Crescini. - Sono qui al Sestiere perché mia zia è biancorossa. Il mio lavoro è la mia più grande passione; mi piacciono molto i cavalli. Ho fatto la damigella per la prima volta nel 2008 e qui ho conosciuto il mio compagno Andrea Frollo».



Il caposestiere Carlo Bartoli parla di «Settimane di soddisfazioni per i nostri sbandieratori e i musici che hanno sfiorato il podio ad Asti e la conseguente promozione in serie A1 alla recentissima Tenzone argentea della Fisb. Abbiamo vinto la Brocca d’oro con il nostro arciere Rocco Palumbi. Il nostro ponte è un grande capolavoro, i ragazzi sono stati bravissimi, un’opera magistrale, con i bambini che hanno dato il loro contributo». Il console Luigi Morganti aggiunge: «È stato fatto un ponte all’altezza della Piazzarola; siamo sempre stati celebrati per queste opere e vedere i bambini che si davano da fare, è stato un grande piacere. Abbiamo rispettato la tradizione. Penso che la Quintana sia una festa e per questo bisognerebbe tornare alle origini, speriamo possa andare bene questa volta».