SAN BENEDETTO - C’erano diversi litri di gasolio e diversi litri di solvente nella cisterna del condominio di via Piemonte. E’ emerso nel corso delle operazioni di bonifica della grande vasca che si trova in un’area condominiale e, a questo punto, sembra evidente che ci sia un atto volontario. Ed è proprio su questa lunghezza d’onda che si stanno muovendo i carabinieri forestali che stanno supervisionando le operazioni che da domenica stanno portando avanti l’Arpam, la Ciip e i vigili del fuoco.



Il metodo



Proprio i pompieri hanno trascorso sul posto la notte tra domenica e lunedì per presidiare per via del rischio di esalazioni. Un presidio allestito a scopo precauzionale e, fortunatamente, non è stato necessario intervenire mentre per tutta la giornata di ieri sono andate avanti le operazioni di asciugatura della vasca e di rimozione delle sostanze inquinanti attraverso l’utilizzo di apposite strumentazioni. Intanto i carabinieri sono al lavoro sulle immagini di videosorveglianza dalle quali però, a quanto è dato sapere, non sarebbero emerse cose particolari. Le telecamere non inquadrano infatti l’area dove si trova la porta che immette sulla vasca ma la parte a ridosso della strada. Di conseguenza sarebbe stato possibile notare movimenti anomali soltanto se qualche persona fosse arrivata dall’esterno del condominio. E di movimenti simili non se ne sarebbero visti, perlomeno attraverso i filmati della telecamera. Intanto c’è un’autobotte della Ciip sul posto, a provvedere all’approvvigionamento di acqua per il condominio che conta oltre settanta appartamenti, quasi tutti abitati.



La sanificazione



Tutte le tubature dovranno essere sanificate così come la vasca anche se non è escluso che si possa decidere di sostituirla dal momento che da tempo, nel condominio, si parlava proprio di una probabile sostituzione della cisterna con una più nuova. Fortunatamente, ad ogni buon conto, la situazione è stata scoperta in tempo prima che l’acqua contaminata potesse creare problemi seri a qualcuno dei residenti. Ora però è necessario capire cosa sia accaduto realmente e per quale motivo qualcuno abbia compiuto un atto del genere che avrebbe potuto portare a conseguenze molto gravi e pesanti.