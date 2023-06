MONTE SAN GIUSTO Minaccia il vicino di casa con un coltello e tenta di colpirlo, paura in un condominio di Monte San Giusto. Al culmine di una accesa discussione, scoppiata per banali motivi, un uomo avrebbe estratto un coltellino a serramanico e avrebbe cercato di colpire il condomino, che è riuscito comunque a schivare i colpi e ad evitare il peggio.



L’episodio



L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di alcuni giorni fa, tra i condomini di una palazzina di Monte San Giusto. Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri, un uomo di 57 anni, italiano, avrebbe raggiunto, sul pianerottolo di casa, il suo vicino, un coinquilino di 47 anni, iniziando per banali motivi di vicinato, un’accesa discussione. Forse per del rancore covato da tanto tempo, dalle parole subito si è passati alle vie di fatto ed il 57enne, ad un certo punto, al culmine della lite, avrebbe estratto dalla tasca dei pantaloni un coltellino a serramanico, brandendolo contro il vicino e tentando anche di colpirlo. Pronta è stata la reazione della vittima, che nonostante gli attimi di terrore è stata in grado di schivare i colpi, riuscendo a disarmare il suo aggressore ed evitando, così, ben più gravi conseguenze.



L’intervento



Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della stazione di Monte San Giusto, supportati da un’altra pattuglia di militari che era già in zona per una serie di controlli sul territorio. I militari dell’Arma hanno fermato la discussione ancora in corso: l’aggressore è stato bloccato e l’arma è stata recuperata e sottoposta a sequestro. L’uomo, al termine degli accertamenti, è stato denunciato, dagli stessi militari, all’Autorità giudiziaria per il reato di minacce aggravate dall’uso di un coltello e per porto abusivo di arma da taglio. Sono stati momenti di grande tensione all’interno del condominio, ma fortunatamente la vicenda non ha preso una piega drammatica grazie alla prontezza di riflessi della vittima e all’arrivo dei carabinieri, che hanno subito placato gli animi e bloccato l’aggressore.