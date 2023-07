Getta oggetti dal balcone di casa sulle auto e poi minaccia di lanciarsi nel vuoto: paura e delirio in un condominio di Ancona

ANCONA - Gettava oggetti dal balcone di casa colpendo le auto parcheggiate sotto. Poi, all'arrivo della polizia, ha minaggiato di buttarsi giù, direttamente, lei. Poco dopo le 21 di ieri sera, la Volante della Questura di Ancona è intervenuta in un condominio di via Gasperi dopo l'allarme lanciato dai condomini. Uno di questi spiegava che un’inquilina, probabilmente presa da un momento di rabbia, aveva iniziato a gettare oggetti dal balcone colpendo le auto in sosta.

Voleva buttarsi giù

I poliziotti, giunti sul posto, prima invitavano il vicino di casa che aveva dato l'allarme a mettersi al riparo facendo rientro nel proprio appartamento e poi cercavano di prendere contatti con la donna visto che, al loro arrivo, lei aveva iniziato ad imprecare a gran voce minacciando anche di buttarsi dal balcone.

Senza energia elettrica da mesi

Dopo aver bussato insistentemente alla sua porta, riuscivano finalmente a farsi aprire e a parlarci.

Entrati in casa potevano constatare che la donna, già nota alle forze dell'ordine per precedenti simili, versava in un evidente stato confusionale tanto da non riuscire a pronunciare frasi di senso compiuto mentre l’interno dell’appartamento, benché in accettabili condizioni d’ordine, non era dotato di energia elettrica. La donna riferiva che ne era priva da diversi mesi.

Calmante e accertamenti

Nel frattempo giungeva sul posto anche il personale sanitario che, viste le condizioni della donna, decideva di procedere alla somministrazione di un calmante per poter procedere al successivo trasporto in ospedale per i dovuti accertamenti.