Condominio crollato a Marsiglia, due corpi estratti dalle macerie. Un disperso contatta la famiglia: «Sto bene»

La tragedia di Pasqua inizia a restituire le prime vittime. Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 aprile un condominio è crollato nella notte nel centro di Marsiglia. A renderlo noto è stato iI ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin, che ipotizzava almeno 10 persone intrappolate tra le macerie. E i primi due corpi senza vita sono stati estratti nella mattina di oggi.

Le ricerche tra le macerie

«Non sappiamo chi si trovasse esattamente nell'edificio - ha detto nel giorno di Pasqua il ministro -. Per quanto ne sappiamo, a quell'ora del mattino potevano esserci una decina di persone che vivevano nell'edificio. Sembra che quattro persone fossero lì per certo. Non sappiamo se siano vive o morte». Un incendio ha per lungo tempo impedito ai soccorritori di andare alla ricerca delle possibili vittime e le ricerche sono iniziate a tutti gli effetti nella notte. Dalle prime immagini che giungono dal luogo della tragedia, si vedono un vigile del fuoco e un cane alla ricerca dei corpi tra le macerie di "rue Tivoli". Un condominio è crollato dopo una forte esplosione.

Due corpi trovati

Mentre i vigili del fuoco sono al lavoro con gli escavatori e i cani per trovare possibili superstiti, il palazzo di rue de Tivoli ha già riportato alla luce due cadaveri. La forte esplosione avvenuta alle prime ore del giorno ha preso alla sprovvista i condomini e, adesso, si teme che le vittime possano essere numerose.

Un disperso contatta la famiglia

Una persona ritenuta dispersa, residente in un edificio accanto a quello crollato nel centro

di Marsiglia «ha contattato i suoi parenti», ha annunciato oggi la Procura della città nel sud della Francia. La persona non è più nell'elenco dei dispersi che al momento conta ancora sei persone.