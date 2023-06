SENIGALLIA - Spaccio di giorno e di notte in piazza Pio IX con tossici che comprano e consumano sul posto. La piazza è all’interno del condominio Portasole, ex consorzio agrario, di via Piave. Ieri i residenti hanno inviato un esposto al sindaco, alla Questura, ai carabinieri e alla polizia locale.

«La costante attività di spaccio h24, gestita da un soggetto della zona già conosciuto alle forze dell’ordine, fa sì che nelle pertinenze del condomino vi sia un intenso via vai di soggetti dediti al consumo di stupefacenti – riporta l’esposto -. Il costante e immediato consumo, nelle pertinenze del condominio e della piazza Pio IX, è favorito dal fatto che la piazza con il porticato rimane nascosta dalla vista delle strade circostanti».

La denuncia

La zona dello spaccio è di fianco allo stadio Bianchelli e poco distante da Ponte Garibaldi quindi molto frequentata. Inoltre, sotto la piazza, c’è il garage della polizia locale. «Nelle scale adibite a uscita di sicurezza per i locali interrati – prosegue - dove insistono i garage condominiali e il parcheggio, che ospita i mezzi dei vigili urbani e altri stalli, avviene il consumo dell’eroina e di altre sostanze, lontano da occhi indiscreti». All’esposto sono state allegate diverse fotografie molto eloquenti di ciò che i residenti trovano ogni giorno. Le scale, dove molti si drogano, vengono utilizzate anche come bagni pubblici. «La piazza all’interno del condominio e gli androni sono spesso frequentati da genitori e bambini che giocano e che rischiano di trovarsi a raccogliere siringhe, fialette e quant’altro utilizzato per la somministrazione della droga – denunciano i residenti, che descrivono di essersi trovati a tu per tu con dei soggetti che oltretutto, nell’aver appena assunto droga, avevano ancora mani e braccia sporche di sangue». Quanto descritto ne va a discapito del decoro del condominio. I residenti chiedono alle istituzioni di attivarsi per rendere i luoghi più sicuri più vivibili, più decorosi, garantendo una pulizia degli spazi pubblici e privati, adottando misure volte a una maggior cura dell’area che, oltre a ospitare attività commerciali si trova a ridosso degli impianti sportivi, prossima al centro di Senigallia, nonché luogo di manifestazioni annuali per cui soggetta ad alta frequentazione pubblica.

L’amministrazione di condominio è più volte intervenuta per sanificare le parti private e ora sta valutando la realizzazione dei cancelli per le scale, però sono necessari e vengono richiesti dai condomini controlli mirati nella piazza che, pur essendo circondata dal condominio, nella parte centrale è del Comune.