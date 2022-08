SAN BENEDETTO - I “furbetti dell’ombrellone” marcano la loro presenza anche lungo la spiaggia sambenedettese. Fenomeno che, da queste parti, fortunatamente non raggiunge il caos registrato in altre località balneari italiane. Ma, comunque, c’è e segna un trend particolarmente visibile in precisi punti del litorale, come quello subito a Nord della Riserva Sentina. Le normative in materia impongono che, dopo il tramonto, le spiagge libere debbano essere quotidianamente sgomberate. Esempio pratico: se, a inizio giornata, un bagnante piazza il proprio ombrellone e la propria seggiola sull’arenile libero, deve poi portare tutto via con sé non appena decide di ritirarsi dalla spiaggia. In sintesi: quello spazio non può essere occupato oltre il termine del giorno.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Pesaro, campeggiatori abusivi nella spiaggia di Pavarotti. Scatta il blitz: sgombero e sanzioni salate

Appello ai controlli

«Intervengano i vigili urbani, la Capineria, nelle spiagge libere dopo il tramonto si assiste ad un costante abusivismo balneare». Questa la considerazione che un concessionario di spiaggia aveva fatto al nostro giornale poche settimane fa, quando ribolliva la polemica sulle file di ombrelloni rimossi in diversi chalet, a seguito di precisi controlli messi in campo dalla Guardia costiera. Ebbene: nella serata tra mercoledì e giovedì, il Corriere Adriatico è andato a verificare la situazione nelle principali spiagge libere cittadine. Come accennato all’inizio, le criticità maggiori sono presenti nello spazio di spiaggia libera a Sud della concessione balneare numero 114. Lì, quando ormai la giornata balneare era finita, si poteva contare una ventina di ombrelloni piazzati abusivamente. In qualche caso, all’ombrellone erano stati legati pure: sedie, sdraio, giochi vari e altre attrezzature balneari. Decisamente migliore il quadro di altri lidi liberi. Ad esempio: nella frequentatissima spiaggia dinanzi alla rotonda D’Acquisto spuntava un solo ombrellone abusivo.



Maglia nera alla Sentina



Proseguendo verso Nord: tutto completamente regolare presso la spiaggia libera in zona “Las Vegas” ed in quella a ridosso del ristorante “Puerto Baloo”. Il nostro giornale aveva effettuato un simile “blitz” anche la scorsa estate. Complessivamente, la situazione è peggiorata. A far galoppare questa tendenza negativa è proprio il boom di “furbetti” presenti nella spiaggia del quartiere Sentina. Lì, infatti, nel 2021, gli ombrelloni fuori-legge “censiti” durante il nostro servizio si fermavano a meno di dieci.