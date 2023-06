SAN BENEDETTO - Prove superate, avanti col grande Air Show. E’ davvero tutto pronto per la rassegna che, questo pomeriggio, avrà come grandi protagoniste le Frecce Tricolori.



Il test



La giornata appena trascorsa è servita per il test ufficiale, dopo quello estemporaneo che - venerdì - ha lasciato a bocca aperta migliaia di persone. Ieri si sono librati in volo soprattutto i mezzi militari, con le prove messe a segno dagli elicotteri dell’Aeronautica e della Guardia costiera. Mentre la pattuglia acrobatica nazionale ha effettuato le proprie celebri evoluzioni, spargendo fumo bianco. Solo oggi viene aggiunto il rosso ed il verde, per creare un enorme bandierone, lungo tutta la Riviera.

Oggi arrivano pure altri mezzi civili, con uno spettacolo che prende il via poco prima delle ore 15, per andare avanti sino alle 17.30. Nel programma ufficiale spicca anche il sorvolo di alcuni aerei che, sempre con dei fumi, dipingeranno il cielo di rossoblù: iniziativa voluta per il centenario della Sambenedettese calcio. Non tutti i mezzi che volano oggi hanno partecipato alle prove di ieri. Novità assoluta odierna, ad esempio, è l’esibizione di tre idrovolanti dell’Aviazione marittima italiana. Questi particolari mezzi, secondo l’amministrazione comunale, aprono anche nuove prospettive.

«Il settore turistico italiano, come anche il grande sistema nazionale delle autorità portuali, potrà vedere nei collegamenti con idrovolanti un’importante opportunità di sviluppo e di business - ha detto il sindaco Antonio Spazzafumo -. L’utilizzo di questi velivoli consentirà di offrire ai flussi turistici nuovi servizi per un trasporto aereo rapido, sostenibile e anche affascinante». Intanto, la macchina dell’accoglienza sambenedettese ha sviluppato una miriade di eventi collaterali. Non c’è stabilimento balneare che, oggi, non organizza un pranzo o un aperitivo pomeridiano a tema Tricolore. Anche alcuni negozi hanno realizzato vetrine con i colori nazionali, soprattutto nella zona Sud, sotto il coordinamento dell’associazione Pd’A Shopping Center. insomma: San Benedetto celebra su più fronti questa importante giornata che, di fatto, rappresenta il primo vero grande evento di massa post-pandemia.



I trasporti



Quella di ieri è stata anche una prova generale sul fronte della viabilità che oggi, sarà particolarmente caldo. La corsia Ovest del lungomare viene chiusa durante l’Air Show. Per raffreddare il traffico bollente c’è un robusto servizio gratuito di bus navetta che porteranno le persone da più punti periferici del territorio sino al cuore dello show. Per maggior informazioni: www.comunesbt.it.