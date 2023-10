Frecce Tricolori, il papà della bimba morta: «Non trovo pace senza Laura. Vorrei incontrare il pilota»

Paolo Origliasso, 49 anni, istruttore di scuola guida, è il papà della piccola Laura, morta il 16 settembre scorso a San Francesco al Campo, rimasta intrappolata nella macchina investita dall’aereo «Pony 4» delle Frecce Tricolori precipitato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Torino.

Dopo quasi un mese, il papà racconta a La Stampa: «Adesso, dopo tutto quello che è successo, è davvero difficile immaginarsi un futuro. Mia moglie Veronica ed io viviamo giorno per giorno, facendoci forza reciprocamente, soprattutto per nostro figlio. Adesso è lui la cosa più importante. Sappiamo che niente sarà più come prima, dobbiamo farci coraggio, ripeto, proprio per nostro figlio». L'uomo vorrebbe incontrare il pilota delle Frecce per un confronto.