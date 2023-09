Incidente Frecce Tricolori a Torino, aereo precipita in fase di atterraggio: il pilota si salva lanciandosi con il paracadute

Incidente aereo a Torino. Un velivolo che compone la pattuglia delle Frecce Tricolori è precipitato nelle vicinanze dell'aeroporto di Caselle. Il pilota si è salvato lanciandosi con il paracadute. Le Frecce Tricolori hanno raggiunto il capoluogo piemontese per partecipare, domani, a un'esibizione organizzata per il centenario dell'aeronautica militare. Secondo le prime notizie la 'Freccià è caduta in fase di decollo e si è schiantata al fondo della pista nel territorio che ricade nel Comune di San Francesco al Campo. Il velivolo ha poi preso fuoco. Il pilota si è lanciato dalla cabina a pochi istanti dal contatto con il suolo.