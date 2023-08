L'emozione dell'inno nazionale ad Ancona per il passaggio delle Frecce Tricolori

Una folla di persone, complice anche il tempo che ha frenato la mattinata di mare, ha accolto al Passetto il passaggio delle Frecce Tricolori. Ancona , insieme ad altre città nell’ambito dell’iniziativa “AM ringrazia l’Italia, ha partecipato attivamente alle celebrazioni per il centenario dell’Aeronautica militare. Nello specifico, la Pattuglia acrobatica nazionale, ha sorvolato intorno alle 10.45 di ieri per ben tre volte (una in più rispetto al copione originario) il Monumento ai Caduti regalando un tricolore in cielo a tutti i presenti.