Incidente Frecce Tricolori, svolta nell'inchiesta: «Non fu bird strike». Indagine sul pilota accusato di omicidio colposo per la morte della piccola Laura

L'aereo delle Frecce Tricolori guidato dal maggiore Oscar Del Do che uccise la piccola Laura Origliasso, 5 anni, non è precipitato per un "bird strike". Lo confermano gli accertamenti condotti dalla squadra scientifica dei carabinieri sull’esterno del motore dell’Aermacchi “Pony 4”. «Nessuna traccia di volatili», è il risultato dell'indagine, riporta La Stampa. Scongiurata, dunque, la pista evocata sin dalle prime ore successive al dramma. Cresce, invece, l'ipotesi che possa essersi trattato di un guasto meccanico del velivolo.

L'inchiesta della Procura

L'inchiesta della Procura potrebbe essere a una svolta. Da chiarire la responsabilità del pilota Oscar Del Do e se ha agito nel modo più corretto. Attualmente è accusato di disastro aereo e omicidio colposo per la morte della piccola Laura, che stava transitando per caso insieme alla famiglia sul luogo dell'incidente. I genitori, seguiti dall'avvocato Luigi Chiappero, attendono verità.