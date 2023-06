SAN BENEDETTO - Ieri le prove a sopresa oggi quelle ufficiali domani l’esibizione vera e propria. Ieri, una lunga giornata d’attesa. La Riviera freme per l’arrivo delle Frecce Tricolori. La pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare è la punta di diamante dell’Air Show che apre, a tutti gli effetti, la stagione estiva 2023. Oggi, il programma prevede prove dalle ore 15.15 alle 16.55. Domani, si parte poco prima delle 15, per terminare intorno alle 17.30. Le evoluzioni sono visibili da tutta la costa, visto che i mezzi voleranno seguendo la linea della spiaggia.

Le regole



A tal proposito: la Capitaneria di porto ha emanato un’ordinanza che, per motivi di sicurezza, limita fortemente le attività on the beach. Molto importante: il divieto di balneazione attivo oggi dalle 14.15 alle ore 18 e, domani, dalle ore 14 alle 18. Inoltre: interdetto l’accesso ed il passaggio, in una fascia compresa tra l’arenile e i primi dieci metri dalla battigia. Ci sono limiti anche alla viabilità, scattati già ieri. Il mix tra mercato in centro, lungomare parzialmente chiuso e tanta voglia di raggiungere la spiaggia assolata ha generato delle pesanti ripercussioni sul traffico. Già ieri, la corsia Est del lungomare (dall’ex Camping verso Nord) era chiusa. Sì, perché lungo quel vialone s’è installata l’area fieristica, con tanti stand capaci di incuriosire e ingolosire i passanti. Tanta curiosità ha generato, in piazza Giorgini, il simulatore di volo dell’Aeronautica. Decine di persone si sono messe in fila per provare la sensazione di pilotare un jet ad altissime prestazioni. Questa chicca hi-tech è disponibile anche oggi e domani.



Il turismo



Dall’amministrazione hanno già fatto sapere che, in questo weekend, non c’è una camera libera. Ma i veri fortunati sono quelli che hanno una stanza d’albergo o un appartamento affacciato in prima fila mare. Quelle, oggi e domani, sono delle vere e proprie tribune privilegiate. «Tra i condòmini, e non solo, c’è davvero moltissimo interesse» afferma il geometra Giovanni Rosati che amministra l’enorme complesso residenziale “Las Vegas”, una delle postazioni migliori dove godere lo spettacolo. Nel dettaglio, vediamo alcuni passaggi delle prove odierne che iniziano alle 15.15 con il sorvolo dell’elicottero HH139 dell’Aeronautica Militare, il cui personale effettuerà anche una simulazione di salvataggio in mare. Idem per il velivolo della Guardia costiera, che opererà dalle 15.50 alle 16.10. L’esibizione della pattuglia acrobatica (proveniente dall’aeroporto di Pescara) è prevista dalle ore 16.30 alle ore 16.55. Nelle prove odierne, non verranno utilizzati i caratteristici fumi con i colori della bandiera nazionale, bensì di un’unica tonalità: il bianco. Domani, è attivo un importante servizio gratuito di bus-navette, per collegare l’area dell’Air Show a più punti periferici del territorio, così da contenere l’afflusso di traffico. Per approfondimenti, c’è il sito web: www.comunesbt.it.