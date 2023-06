San Benedetto, show a sorpresa delle Frecce Tricolori: sorvolo sulla spiaggia gremita di bagnanti

SAN BENEDETTO - Sta arrivando il giorno delle Frecce Tricolori, un appuntamento atteso che si snoderà tra domani (sabato 3 giugno) e domenica 4 giugno lungo la riviera delle Palme, da tempo tutto esaurito. L’evento, che la città torna ad ospitare dopo 4 anni, cade in questo 2023 in cui si celebrano i 100 anni dalla fondazione dell’Aeronautica Militare. Come ha ricordato il sindaco Antonio Spazzafumo, il legame della città con l’Arma Azzurra e con le Frecce Tricolori è di antica data, visto che il sambenedettese colonnello Elio Palanca, insignito del Gran Pavese Rossoblù, è stato negli anni ‘70 pilota della Pattuglia Acrobatica.

Esibizione a sorpresa delle Frecce Tricolori



L’esibizione delle Frecce Tricolori non sarà l’unico spettacolo previsto per l’Air Show 2023 che, peraltro, vedrà le evoluzioni di diversi tipi di velivoli.

I festeggiamenti sono iniziati oggi (venerdì 2 giugno), con l’apertura sul lungomare del mercatino con un’area dedicata ai prodotti enogastronomici e, nell’area dell’ex-camping di viale Marconi, di uno spazio dedicato all’intrattenimento dei più piccoli. E per l'occasione la pattuglia acrobatica ha improvvisato uno show sui cieli di San Benedetto, sorvolando la spiaggia grenita di bagnanti.

Inoltre in piazza Giorgini sarà allestito lo spazio dedicato all’Aeronautica Militare, con stand a tema e un simulatore di volo a disposizione dei visitatori per vivere in prima persona l’esperienza di pilotare un jet militare.



Sabato 3 giugno, alle 15.30, si svolgeranno le prove dell’esibizione acrobatica mentre domenica 4 giugno , a partire dalle 14.45, si svilupperà lo show. Diversi velivoli si esibiranno in voli ed acrobazie e non mancheranno dimostrazioni di prodezza e capacità con simulazioni di operazioni di soccorso e il lancio di paracadutisti che arricchiranno ulteriormente lo spettacolo in attesa delle 17, quando avrà luogo l’esibizione delle Frecce Tricolori.

Sono previste anche due serate musicali in piazza Giorgini: sabato musica d’ascolto per aperitivo e hit del momento, con animazione e gonfiabili per i bimbi, domenica musica live anni ‘70 – ’80 – ‘90.

Per tutti e tre i giorni, la corsia est del lungomare sarà chiusa al traffico. Nella giornata di domenica, dalle 12 e fino al termine della manifestazione, sarà attivo un servizio di bus navetta con 18 mezzi e partenza da nord, sud e ovest della città.