SAN BENEDETTO - Torna la fiera di Santa Lucia con oltre 200 stand mentre per la prima volta il Natale si accenderà anche nella zona porto con luminarie che saranno allestite davanti alla banchina Malfizia.



L’incontro



Si è svolta ieri pomeriggio una riunione organizzativa per discutere della prossima fiera di Santa Lucia in programma per il prossimo 13 dicembre. Si svolgerà in un unico giorno, sono state quindi scartate le ipotesi di allungare a un paio di giornate. Il mercato si svilupperà lungo viale Moretti, via Montebello fino a piazza San Giovanni anche se in quest’ultima zona ci saranno diversi posteggi vuoti quindi le bancarelle si concentreranno più verso il centro per poi proseguire fino alla Rotonda Giorgini e in viale Buozzi. gli stand verranno aperti alle 8 per protrarsi fino alle 20. Si tratta della prima fiera che torna alla normalità dopo un’edizione saltata e una svoltasi con tanto di green pass a causa della pandemia, anche se il consiglio rimane sempre quello di evitare gli assembramenti.

Il bando



I negozi di viale De Gasperi potranno rifarsi il look. San Benedetto è rientrato tra i 21 Comuni selezionati dalla Regione Marche per la concessione di contributi volti a sostenere la realizzazione di progetti per lo sviluppo dei centri commerciali naturali in partenariato con le piccole e medie Imprese e del commercio al dettaglio. La richiesta del Comune sambenedettese si è classificata al sedicesimo posto su un totale di 31 domande delle quali solo 21 ammesse a finanziamento, si è visto riconoscere un finanziamento di 70mila euro, il massimo previsto dal bando, a fronte di un progetto del costo complessivo di 245.515,31 euro che riguarda l’area commerciale che si dipana lungo viale Alcide De Gasperi. «La notizia dell’assegnazione di questo finanziamento – ha detto l’assessore al commercio Laura Camaioni – è un’ottima. Abbiamo lavorato molto a questo progetto e altrettanto hanno fatto i commercianti di viale De Gasperi, con i quali si è instaurata un’ottima collaborazione che oggi vediamo ricompensata dalla Regione».



L’accensione



Per la prima volta nella storia di San Benedetto il porto sarà abbellito e acceso dalle luminarie di Natale. Comune assieme alla marineria e ai commercianti del porto stanno lavorando per allestire delle illuminazioni che verranno sistemate sulle facciate degli edifici che si affacciano sul porto a cominciare dal mercato ittico fino al mercatino del pesce e alle varie attività. «Si tratta della prima volta che il porto avrà le sue luminarie – spiega il consigliere Stefano Gaetani – siamo entusiasti di tale progetto che prenderà forma nei primi giorni di dicembre». Mentre sembra allontanarsi l’ipotesi della pista di ghiaccio visto che non si riesce a trovare una location adeguata.