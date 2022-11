Morto Floriano Bollettini, ex vicepresidente della Samb e imprenditore di spicco nell'ortofrutta

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Floriano Bollettini, storico dirigente e vicepresidente della Sambenedettese Calcio, è morto oggi all'età di 90 anni. Imprenditore di caratura nazionale nell’ortofrutta, ha legato il suo nome agli anni d'oro del calcio rossoblù.

L'amore per la Samb

Bollettini era letteralmente innamorato della Samb tanto da esserne stato uno storico dirigente quando militava in serie B. Indimenticabili le stagioni negli anni '70 con il presidente Nicola D’Isidori affiancato da Floriano Bollettini, Arduino Caioni, Guido Guadagnin, Alberto Ciabattoni, Sandro Pavoni, Duilio Testa, Giuseppe Damiani, Gino Censori, Giuseppe Valeri e altri.

La festa

Bollettini aveva festeggiato i suoi 90 anni solo tre giorni fa con i figli Leo, Antonella e i nipoti. Per decenni aveva dato lavoro a centinaia di persone nella sua impresa agroalimentare. Per i suoi 90 anni la famiglia aveva organizzato una festa con Bruno Ranieri e Maurizio Simonato. Un bel passaggio a sorpresa a casa invitando tutti gli ex rossoblu delle vecchia gloriosa Sambenedettese appartenenti a formazioni diverse e coloro che vivono a SAn Benedetto o in zona. Aveva partecipato lo storico capitano Paolo Beni, il portiere novantenne d’acciaio Dante Bendin, ovviamente i grandi Simonato e Ranieri, Il bomber Francesco Chimenti, , Guido Di Fabio Italo Schiavi e Pino D'Angelo, tutti straordinari giocatori ed amici da sempre della famiglia.

Il ricordo

Sono stati ricordati alcuni capitani come Anzuini, Cagni, o dirigenti come Giovanbattista Giorgini che ha chiamato al telefono Bollettini per risentirlo e fargli gli auguri. Saluti da parte di Remo Croci, Maurizio Compagnoni, Nazzareno e Pino Perotti, oltre agli ex giocatori Arcadio Spinozzi e Alfiero Caposciutti. Era presente anche l’amico di famiglia e Ds Nucifora. Sono stati ricordati momenti, anche grazie a quest’ultimo, aneddoti fantastici, memorabili. Alla festa emozionante hanno partecipato oltre al figlio Leo, la figlia Antonella con Marco e le nipoti Giulia e Gaia.

Poi Francesca Rossi e i gli altri nipoti Floriano, Piercarlo e Maristella.